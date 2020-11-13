Промоутер назвав три варіанти проведення бою Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа на 100% налаштований на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі, а не на обов'язковий захист поясу WBO проти Олександра Усика.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Behind the Gloves він сказав, що в ситуації, що склалася, потрібно поводити себе чесно. Хірн допускає три можливих сценарії розвитку подій.

"Думаю, що в цій ситуації ми повинні бути чесними. Джошуа хоче побитися з Ф'юрі, весь світ хоче побачити це протистояння. Якщо нам вдасться організувати цей поєдинок, то у нас є три варіанти: 1) звернутися до WBO і попросити у них пояс, щоб провести бій за титул абсолютного чемпіона світу, переможець якого зустрінеться з Усиком, від чого вони, швидше за все, відмовляться; 2) якщо Олександр дуже хоче пояс WBO, то домовитися про те, щоб звільнити його після поєдинку Джошуа – Ф'юрі та заплатити українцю за очікування, яке займе зайвий місяць; 3) Усик відмовиться і нам доведеться звільнити пояс", – заявив промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хірн розповів, коли та за якої умови Усик може побитися з Джошуа.