Промоутер назвав точну дату бою Усик – Чісора

Едді Хирн заявив, що поєдинок між обов'язковим претендентом по лінії WBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і Дереком Чісорою відбудеться 31 жовтня.

При цьому глава промоутерської компанії Matchroom Boxing позначив головну умову проведення цього бою саме в цей день.

"Дата залежить від того, чи зможемо ми пустити глядачів на арену і отримати якийсь дохід від продажу квитків. Або, можливо, нам вдасться провести поєдинок за кордоном і взяти комісію з організаторів. Ми хочемо в усьому переконатися, адже це важливий бій. Коли почалася вся ця ситуація, я запланував провести три поєдинки: Уайт – Повєткін, Усик – Чісора і Джошуа – Пулєв", – сказав Едді Хирн ютуб-каналу Sky Sports Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чісора заявив, що має намір битися з українцем Олександром Усиком тільки в присутності глядачів.

Нагадаємо, що бій Усик - Чісора був запланований на 23 травня в Лондоні, проте через пандемію коронавiрусу його офіційно перенесли на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Пізніше промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в несподіваному місці і лише за однієї умови.