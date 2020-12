Промоутер назвав слова Ломаченка 'лай*овим ниттям, як у маленького плаксія'

Знаменитий американський промоутер і продюсер Лу Ді Белла обурений нещодавнім інтерв'ю колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка, в якому той звинуватив суддів у необ'єктивності.

Американець порівняв спроби українця виправдатися з висловлюваннями примхливої дитини.

"Це інтерв'ю викликає тривогу. Ломаченко не виграв. Бій не повинен був завершитися в нічию. Безпідставні звинувачення в підкупі нікуди не годяться. У поєдинку був програш українця зі спортивної майстерності. Ниття, як у маленького плаксія, звучить лайново на будь-якій мові", – написав Ді Белла в Twitter.

