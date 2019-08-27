Промоутер назвав ім'я ймовірного суперника Усика, висміявши Такама

Камерунський суперваж Карлос Такам, найімовірніше, більше не розглядається командою Олександра Усика в ролі суперника на дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

За словами промоутера Едді Хірна, він веде переговори з декількома боксерами на заміну Такама, серед яких відомий екссуперник Володимира Кличка американець Брайант Дженнінгс.

"Такам підписав контракт із кимось іншим. Нехай вони самі себе оцінюють, але він вчинив нерозумно. Є декілька імен. Ми говоримо з Федосовим і з Брайантом Дженнінгсом. Усик буде в Лондоні на бою Ломаченка і ми обговоримо його суперника. Він є обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Джошуа – Руїс. Усик – геній, але ми говоримо про перехід у більш важку вагу", – сказав Хірн в інтерв'ю Xicana Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик категорично відмовився проводити бої з російськими боксерами. Відомо, що дебют українця у хевівейті відбудеться 12 жовтня в Чикаго.

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