Промоутер назвав імена можливих суперників Ломаченка у 2021 році

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зізнався, що ще не розмовляв з українським боксером про його плани на 2021 рік.

В інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV він розповів, що у нашого співвітчизника є два варіанти – залишитися в легкій вазі або опуститися в другу напівлегку, де Василь не мав жодних проблем. За його словами, в кожному з дивізіонів є гідні бійці, з якими може зустрітися українець.

"Нам потрібно почекати, поки заживе проопероване плече Ломаченка. На початку 2021 року я збираюся поговорити з ним, щоб дізнатися про його подальші плани: чи хоче він залишитися в легкій вазі або опуститися в другу напівлегку, де у нього не було проблем. Там у нас є переможець чемпіонського бою Мігель Берчельт – Оскар Вальдес, Шакур Стівенсон та інші гідні боксери. У легкому дивізіоні ми можемо спробувати провести поєдинок проти одного з молодих: Девіна Хейні або Джервонти Девіса. Тож ми подивимося. Мені потрібно знати, що Лома планує робити наступного року", – розповів про ситуацію Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шакур Стівенсон, на рахунку якого 15 перемог у 15 поєдинках, кинув виклик Ломаченку.