Промоутер назвав єдину інтригу бою Ломаченко - Кролла

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) Боб Арум вважає, що поєдинок українця з Ентоні Кроллою принесе задоволення вболівальникам.
"Мені подобається бій Ломаченко — Кролла. Але тільки з однієї причини. Британець - хлопець сміливий, змусить Ломаченка попрацювати. Уболівальникам належить побачити крутий бій. Але, чесно кажучи, я не бачу в цьому поєдинку іншої інтриги — переможе Ломаченко. Хоча, якщо зовсім чесно, я не бачу нікого, хто б міг дати йому бій в легкій вазі", — розповів Арум в інтерв'ю World Boxing News.
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла запланований на 12 квітня в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США). Букмекери вже опублікували котирування на переможця цього протистояння.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагою, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.
В ніч із 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.
Ломаченко розраховував об'єднати пояси в бою проти Річарда Коммi, який завоював чемпіонський пояс у легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши росіянина Ісу Чанієва.
Ганець отримав травму і бій зірвався.
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