Промоутер назвав єдину інтригу бою Ломаченко - Кролла

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) Боб Арум вважає, що поєдинок українця з Ентоні Кроллою принесе задоволення вболівальникам.

"Мені подобається бій Ломаченко — Кролла. Але тільки з однієї причини. Британець - хлопець сміливий, змусить Ломаченка попрацювати. Уболівальникам належить побачити крутий бій. Але, чесно кажучи, я не бачу в цьому поєдинку іншої інтриги — переможе Ломаченко. Хоча, якщо зовсім чесно, я не бачу нікого, хто б міг дати йому бій в легкій вазі", — розповів Арум в інтерв'ю World Boxing News.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла запланований на 12 квітня в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США). Букмекери вже опублікували котирування на переможця цього протистояння.

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