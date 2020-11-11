Промоутер назвав єдиний спосіб перемоги над Усиком

Со-промоутер Олександра Усика з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що перемогти українця можна тільки в тому випадку, якщо поставити його в нерівні умови.

Великі суперважковаговики не боятимуться нашого співвітчизника перед поєдинками, але він вважає, що їм буде непросто здолати Олександра. Промоутер також назвав якості, які необхідні для успіху в бою з Усиком.

"Я не думаю, що великі суперважковаговики будуть дивитися на Усика і думати: "Він небезпечний". Але його буде дуже непросто побити. Єдиний спосіб перемоги над Олександром – поставити його в нерівні умови. Коли ти переходиш у хевівейт, ти ставиш на кін усе. Усика ніхто не поб'є в крузервейті. Але коли українець зустрінеться з хлопцями, які перевершують його в габаритах і володіють різкими комбінаціями, міццю, швидкістю та пересуванням, тоді йому буде дуже непросто", – сказав Хірн в інтерв'ю журналісту Гарету Девісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше со-промоутер Усика розповів, за якої умови і коли українець може побитися з Ентоні Джошуа.