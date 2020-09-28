Промоутер: ми не можемо дозволити Усику стояти на шляху бою Джошуа – Ф'юрі

Відомий промоутер з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що статус обов'язкового претендента Олександра Усика на бій за пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа, не повинен завадити організації поєдинку британцем і Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю виданню BoxingScene, він сказав, що збирається поговорити з главою WBO Пако Валькарсел про те, як обов'язкові захисти "вбивають спорт". На думку Арума, фанати боксу хочуть побачити бій двох англійців за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а не поєдинок українця з Джошуа.

"Пако – розумна людина. Ми з ним обговоримо це питання, але обов'язкові захисти титулів вбивають бокс. Якщо Ентоні Джошуа переможе Кубрата Пулєва, а Ф'юрі знову здолає Деонтея Уайлдера, то ми хочемо організувати їхній поєдинок. Усик є обов'язковим претендентом, але ми не можемо дозволити цьому стояти на нашому шляху", – заявив Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, со-промоутер Олександра Едді Хірн розповів, про що попросить українця перед боєм Джошуа – Ф'юрі.