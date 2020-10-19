Промоутер Ломаченка виступив проти судді бою українця з Лопесом

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи українця Василя Ломаченка, висловив здивування записками суддів в бою нашого боксера з Теофімо Лопесом.

Зокрема, легендарного промоутера обурив той факт, що Джулі Ледерман нарахувала всього один раунд на користь Ломаченка, поставивши підсумковий рахунок 119:109 на користь Лопеса. Арум пообіцяв, що не допустить роботи цієї судді на поєдинках його боксерів.

"Лопес однозначно переміг. Особисто я нарахував сім раундів до п'яти на користь Лопеса. Окей, я можу зрозуміти вісім до чотирьох, така ймовірність є. Але не можна давати рахунок 11 до одного, і при цьому стверджувати, що ви дивилися бій. 9-й, 10-й та 11-й раунди навіть не були близькими. Я буду просити кожного бійця, який у мене є, щоб вони вимагали у комісії не призначати на їх бої Джулі Ледерман", – наводить слова Боба журналіст Майк Коппінгер на своїй сторінці у соціальної мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко заявив, що не згоден з рішенням суддів присудити перемогу Теофімо Лопесу. Після бою 17 жовтня українець зазначив, що обов'язково перегляне поєдинок.