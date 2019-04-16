Промоутер Ломаченка розповів про майбутнє українця

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що робить всі спроби, щоб організувати бій із Майкі Гарсія

Однак, якщо в найближчому майбутньому цей поєдинок не відбудеться, то Арум вважає, що гідними суперниками для Василя Ломаченка стануть досвідчені боксери Люк Кембелл або Річард Коммі.

Боб Арум

За інформацією американського журналіста Ленса Пагмайера, українська команда чекає рішення Майкі Гарсії, який найближчим часом визначиться, чи буде він проводити обов'язковий захист пояса WBC у легкій вазі або відмовиться від нього. У разі, якщо Майкі вирішить зберегти пояс, то Арум буде домагатися об'єднавчого поєдинку з ним і сподівається, що минулі судові суперечки між ними не завадять організувати цей супербій.

Василь Ломаченко та Майкі Гарсіа

Якщо Майкі Гарсія відмовиться від пояса WBC, то він перейде до Люка Кемпбелла, який і стане потенційним суперником українця.

У разі, якщо не вдасться реалізувати жоден із варіантів, то команда Ломаченка повернеться до чемпіона IBF Коммі, бій із яким не відбувся через його травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон літніх Олімпійських ігор у Лондоні британський боксер Люк Кемпбелл висловився про проведення поєдинку з українцем Василем Ломаченком. Він зазначив, що олімпійські медалісти повинні зійтися в рингу між собою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!