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18 травня • оновлено в 13:57
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Промоутер Ломаченка спростував зрив бою з Лопесом і назвав дату

  • Спочатку вони мали побитися 30 травня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден"

  • Теофімо Лопес заявляв, що відмовиться від бою з українцем, якщо на нього не зможуть потрапити глядачі

  • 14 травня американець повідомив про зрив поєдинку з Ломаченком через закриття авіасполучення між країнами

1.6т
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Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум опімістічно налаштований на те, що поєдинок українця проти Теофімо Лопеса відбудеться в США. Швидше за все, на ньому не будуть присутні глядачі.

"Ми хочемо провести їхній бій якомога швидше. Ломаченко знаходиться в Україні, і ми намагаємося знайти можливість повернути його в США разом з батьком та іншими членами команди. Ми не налаштовані на організацію проміжних поєдинків. Швидше за все, бій Ломи та Лопеса пройде без глядачів", – цитує Арума видання BoxingNews24.

Василь Ломаченко та Боб Арум

Василь Ломаченко та Боб Арум

Він сподівається, що чемпіонський поєдинок між боксерами відбудеться у вересні, якщо йому вдасться привезти Ломаченка та його людей у США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що причиною зриву бою між українцем і американцем є значне зниження гонорару Василя через коронавірус.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко Боб Арум
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