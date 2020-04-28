Промоутер Ломаченка розповів про проблеми з боксером: спортивні підсумки 27 квітня

Промоутер Боб Арум рссказал про труднощі з Василем Ломаченком, а дружина ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука розповіла про його "подвиги".

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Крім того, з'явилися нові дані про стан батька Хабіба Нурмагомедова після госпіталізації. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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