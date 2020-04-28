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28 квітня • оновлено в 09:54
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Промоутер Ломаченка розповів про проблеми з боксером: спортивні підсумки 27 квітня

1.2т
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Промоутер Боб Арум рссказал про труднощі з Василем Ломаченком, а дружина ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука розповіла про його "подвиги".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 27 квітня.

Крім того, з'явилися нові дані про стан батька Хабіба Нурмагомедова після госпіталізації. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Надія Навроцька Анатолій Тимощук Олена Підгрушна Хабiб Нурмагомедов Олександр Алієв Олександр Усик Боб Арум Василь Ломаченко
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