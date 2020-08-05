Промоутер Ломаченка прокоментував інформацію про зрив бою з Лопесом

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум з компанії Top Rank підтвердив інформацію про те, що поєдинок українця проти Теофімо Лопеса може не відбутися через фінансові розбіжності.

"Ми пояснили Лопесу, що бій пройде без уболівальників, тому ми не отримаємо додатковий прибуток за вхідні квитки. Ми хочемо заплатити йому великі гроші, але я не збираюся втрачати мільйони доларів на подію, тому що він оцінює себе вище", – цитує слова Арума видання BoxingScene.

Менеджер Лопеса Девід Макуотер заявив, що вони готові були піти на зменшення гонорару, але не до такої міри.

"Всі намагаються вчинити правильно. Але виходить, що на всіх просто не вистачить грошей. Ми готові були піти на зменшення гонорару, але не до такої міри. Я думаю, що ми домовимося про проміжний поєдинку, а потім повернемося до бою проти Ломаченка. Боб правий, компанія Top Rank не має втрачати гроші, але їх не повинен втрачати і Теофімо", – вважає Макуотер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про можливий зрив бою Ломаченка і Лопеса висловився знаменитий промоутер Едді Хірн.