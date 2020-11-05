Промоутер Гассiєва назвав терміни реваншу з "проблемним" Усиком

Промоутер колишнього чемпіона світу в першій важкій вазі Мурата Гассiєва Володимир Хрюнов вважає, що реванш його підопічного з Олександром Усиком може пройти в кінці наступного року.

На думку Хрюнова дуже багато що змінилося з часу їх останнього бою, який пройшов 21 липня 2018 року.

"Мурат Гассiєв явно перебуває в стадії прогресу, а у Олександра з'явилися деякі проблеми. З огляду на, які плани промоутери Усика покладають на свого боксера, їх бій з Гассiєвим може пройти в кінці наступного року", – цитує промоутера ТНВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гассiєв у суботу, 31 жовтня, нокаутував Нурі Сефер в першому раунді, а Усик переміг Дерека Чісору за очками.

Раніше Віталій Сланов, тренер колишнього Мурата Гассіева, вважає, що можливий реванш росіянина з Олександром Усиком у важкій вазі приверне велику увагу.