Промоутер Едді Хірн оцінив серйозність травми Джошуа
Знаменитий промоутер Едді Хірн розповів про терміни відновлення британського суперважковаговика Ентоні Джошуа, який з'явився на марші "Black Lives Matter" на милицях.
"Коли ви змушені пересуватися на милицях, то в цьому немає нічого хорошого, однак ця травма не вплине ні на плани Джошуа в 2020 році, ні на його подальшу кар'єру. Він буде носити фіксатор на коліні протягом наступних трьох-чотирьох тижнів, щоб упевнитися в тому, що він готовий відновити тренування. Він пошкодив внутрішню частину коліна, але зможе обійтися без хірургічного втручання", – цитує Хірна видання SkySports.
Нагадаємо, що в наступному поєдинку британець має зустрітися з болгарином Кубратом Пулєвим, щоб провести захист титулу IBF.
Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про те, що в 2021 році вони з Джошуа проведуть два бої, однак глава WBO Пако Валькарсель нагадав, що Ентоні спочатку повинен провести обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика.