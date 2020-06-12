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12 червня • оновлено в 14:56
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Промоутер Едді Хірн оцінив серйозність травми Джошуа

1.2т
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Знаменитий промоутер Едді Хірн розповів про терміни відновлення британського суперважковаговика Ентоні Джошуа, який з'явився на марші "Black Lives Matter" на милицях.

"Коли ви змушені пересуватися на милицях, то в цьому немає нічого хорошого, однак ця травма не вплине ні на плани Джошуа в 2020 році, ні на його подальшу кар'єру. Він буде носити фіксатор на коліні протягом наступних трьох-чотирьох тижнів, щоб упевнитися в тому, що він готовий відновити тренування. Він пошкодив внутрішню частину коліна, але зможе обійтися без хірургічного втручання", – цитує Хірна видання SkySports.

Едді Хирн і Ентоні Джошуа

Едді Хирн і Ентоні Джошуа

Нагадаємо, що в наступному поєдинку британець має зустрітися з болгарином Кубратом Пулєвим, щоб провести захист титулу IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про те, що в 2021 році вони з Джошуа проведуть два бої, однак глава WBO Пако Валькарсель нагадав, що Ентоні спочатку повинен провести обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Едді Хірн Ентоні Джошуа
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