"Продала пояс": українська ексчемпіонка з боксу Аліна Шатернікова розповіла, як допомогла бійцям АТО

Михайло Морозов Бокс 13:44, 12.05.2020 Оновлено: 15:25, 12.05.2020

Ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, яка зараз є віцепрезиденткою Ліги професійного боксу України, розповіла, що продала свій пояс GBU (Global Boxing Union), аби допомогти бійцям АТО.

"За приклад я взяла вчинок нашої прославленої гімнастки НаталіїГодунько. Вона продала свою золоту медаль чемпіонату світу. Гроші, виручені з цього аукціону, вона, здається, витратила на закупівлю обладнання для армії. Я подумала, чому б мені так не зробити. Через Наталку вийшла на хлопців, які займалися цими аукціонами. Продала свій пояс за 20 тисяч гривень", – заявила Шатернікова в інтерв'ю виданню Tribuna.

Аліна Шатернікова
Укрінформ

Вона вирішила особисто віддати отримані гроші воїнам, які лежали в Київському військовому госпіталі.

"Відразу ж вирішила, що хочу віддати ці гроші адресно комусь із воїнів, які перебували в Київському військовому госпіталі. Приїхала в госпіталь, головлікар мені показала хлопців, які потребували грошей. Один хлопчик був поранений снайпером в область шиї, йому потрібна була заміна трахеї. 10 тисяч гривень я віддала йому. Другий хлопчик отримав поранення під Луганськом. Йому віддала гроші на реабілітацію", – згадала ексчемпіонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Альбасете" Роман Зозуля був нагороджений медаллю за допомогу українській армії.

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