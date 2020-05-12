Ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, яка зараз є віцепрезиденткою Ліги професійного боксу України, розповіла, що продала свій пояс GBU (Global Boxing Union), аби допомогти бійцям АТО.

"За приклад я взяла вчинок нашої прославленої гімнастки НаталіїГодунько. Вона продала свою золоту медаль чемпіонату світу. Гроші, виручені з цього аукціону, вона, здається, витратила на закупівлю обладнання для армії. Я подумала, чому б мені так не зробити. Через Наталку вийшла на хлопців, які займалися цими аукціонами. Продала свій пояс за 20 тисяч гривень", – заявила Шатернікова в інтерв'ю виданню Tribuna.

Аліна Шатернікова Укрінформ

Вона вирішила особисто віддати отримані гроші воїнам, які лежали в Київському військовому госпіталі.

"Відразу ж вирішила, що хочу віддати ці гроші адресно комусь із воїнів, які перебували в Київському військовому госпіталі. Приїхала в госпіталь, головлікар мені показала хлопців, які потребували грошей. Один хлопчик був поранений снайпером в область шиї, йому потрібна була заміна трахеї. 10 тисяч гривень я віддала йому. Другий хлопчик отримав поранення під Луганськом. Йому віддала гроші на реабілітацію", – згадала ексчемпіонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Альбасете" Роман Зозуля був нагороджений медаллю за допомогу українській армії.