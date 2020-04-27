Проблеми з Ломаченком: промоутер українця зробив важливу заяву

Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум побоюється, що не зможе в короткі терміни повернути українця в США для проведення бою проти Теофімо Лопеса.

"Зараз у нас, наприклад, виникли проблеми з Ломаченком. Він повернувся в Україну, щоб бути зі своєю сім'єю, це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми в короткі терміни привезти його в США. В цьому я не впевнений. Очевидно, що ми знаходимося в умовах заборони на подорожі. Нам не дозволять зняти заборону заради боксерського поєдинку, тому виникають проблеми з іноземними бійцями", – сказав Арум в інтерв'ю виданню BoxingNews24.

Василь Ломаченко та Боб Арум

Нагадаємо, що спочатку бій між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченком планувався на 30 травня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден", але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес назвав умову, за якої не битиметься з нашим співвітчизником.