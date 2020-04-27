"Проблеми з головою": тренер Усика висміяв чутки про свій російський паспорт
Один з тренерів українського супертяжа Олександр Усика їдко відреагував на слова боксера Івана Редкача про те, що у нього є російський паспорт.
За словами Лапіна, він не був здивований поведінкою середньоваговика, зазначивши в коментарі XSPORT, що у Редкача "давно проблеми з головою".
"Почнемо з того, що я громадянин України, тут живу, вчуся і займаюся улюбленою справою! Я є міжнародним майстром спорту з боксу. Я його знаю ще по збірній з 2006 року. У нього вже тоді були проблеми з головою, тому його поведінка для мене не стала сюрпризом. З 2009 року я про нього не чув, до моменту 2015 або 2016 року, коли я натрапив на його фотографію з мексиканським паспортом, де прочитав образливі і неповажні слова по відношенню до України, в якій він прожив усе своє свідоме життя", – сказав Лапін.
Він також продемонстрував документи про те, що є громадянином України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонід Остальцев розкритикував висловлювання Олександра Усика про те, що Україні не потрібна декомунізація, а росіяни не винні в тому, що відбувається на Донбасі і в Криму.