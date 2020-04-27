"Проблеми з головою": тренер Усика висміяв чутки про свій російський паспорт

Один з тренерів українського супертяжа Олександр Усика їдко відреагував на слова боксера Івана Редкача про те, що у нього є російський паспорт.

За словами Лапіна, він не був здивований поведінкою середньоваговика, зазначивши в коментарі XSPORT, що у Редкача "давно проблеми з головою".

Сергій Лапін і Олександр Усик Instagram Сергія Лапіна

"Почнемо з того, що я громадянин України, тут живу, вчуся і займаюся улюбленою справою! Я є міжнародним майстром спорту з боксу. Я його знаю ще по збірній з 2006 року. У нього вже тоді були проблеми з головою, тому його поведінка для мене не стала сюрпризом. З 2009 року я про нього не чув, до моменту 2015 або 2016 року, коли я натрапив на його фотографію з мексиканським паспортом, де прочитав образливі і неповажні слова по відношенню до України, в якій він прожив усе своє свідоме життя", – сказав Лапін.

Він також продемонстрував документи про те, що є громадянином України.

документи Сергія Лапіна XSPORT

документи Сергія Лапіна XSPORT

документи Сергія Лапіна XSPORT

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонід Остальцев розкритикував висловлювання Олександра Усика про те, що Україні не потрібна декомунізація, а росіяни не винні в тому, що відбувається на Донбасі і в Криму.

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