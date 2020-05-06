"Привозили гарматне м'ясо": Ємельяненко відверто висловився про братів Кличків

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко назвав "гарматним м'ясом" суперників Віталія та Володимира Кличків, з якими вони зустрічалися на початку кар'єри.

"Я ж кажу, зараз дуже мало бійців-боксерів. Всякі лізуть незрозумілі. Когось за вуха тягнуть. Комусь дорогу пробивають всякими боями лівими. Я зі світу спорту та знаю, хто як зарекомендував себе на рингу. Ось взяти, наприклад, бої братів Кличків. Подивись їхні перші 30 боїв. Ну їм спеціально привозили гарматне м'ясо, щоб вони набиралися досвіду, били цих суперників і росли в рейтингу. Щоб набирали кількість боїв і в підсумку ставали чемпіонами", – сказав Ємельяненко-молодший в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ушатайка".

Олександр Ємельяненко @alexemelyanenko

Він також зазначив, що зараз бокс вже не такий цікавий, оскільки перетворився на бізнес і став менш видовищним, і похвалив Олександра Усика.

"Раніше був бокс. Зараз бокс вже не цікавий. Професіонали вже не ризикують, не загострюють. Звичайна боксерська, спортзальна, шкільна робота. Один завдав удари, інший перекрився. Той так само відповів. Зараз дуже мало бійців з індивідуальною технікою, на яких можна було б подивитися. До Олександра Усика ставлюся добре. Він молодець, красень", – додав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко заявив про бажання побитися з легендарним Майком Тайсоном, який оголосив про повернення на ринг.