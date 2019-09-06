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8 вересня • оновлено в 11:37
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Прийшов за Ломаченком: чемпіон світу ухвалив радикальне рішення

128.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу WBA у напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс відмовився від титулу і оголосив про перехід у легку вагу, де виступає український чемпіон WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко.

Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

ringside24.com

Американський боксер отримав від WBA перший номер рейтингу, що зробило його офіційним претендентом на титул чемпіона. Очікується, що команди боксерів незабаром почнуть переговори про можливий поєдинок, повідомляє Boxing News.

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Нагадаємо, що 31 серпня в Лондоні українець Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів. Василь захистив свої титули WBA, WBO і завоював пояс WBC у легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про ймовірний поєдинок Ломаченко — Девіс висловився колишній чемпіон світу Тоні Белью.

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Джервонта Девiс Василь Ломаченко
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Мазахіст
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
курчавый ватнику лому мозги подправит.
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