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Прибалдів: з'явилося відео реакції Усика на поразку Джошуа

1.8тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик був спантеличений результатом бою британського екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа та мексиканця Енді Руїса.

Наш співвітчизник особисто відвідав поєдинок, який 1 червня відбувся на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Олександр став одним із багатьох свідків сенсаційної перемоги Руїса, який чотири рази під час бою відправив свого британського суперника на настил рингу.

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Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка веде справи Джошуа, представила відео того, що творилося за лаштунками вечора боксу. Зокрема, вболівальники можуть побачити й реакцію Олександра Усика на нокаут Ентоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик у вересні проведе дебютний поєдинок у суперважкій ваговій категорії. Вже на початку 2020 року українець зможе побоксувати з переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

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Особи
Олександр УсикЕнтоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
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