Прибалдів: з'явилося відео реакції Усика на поразку Джошуа

Український чемпіон Олександр Усик був спантеличений результатом бою британського екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа та мексиканця Енді Руїса.

Наш співвітчизник особисто відвідав поєдинок, який 1 червня відбувся на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Олександр став одним із багатьох свідків сенсаційної перемоги Руїса, який чотири рази під час бою відправив свого британського суперника на настил рингу.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка веде справи Джошуа, представила відео того, що творилося за лаштунками вечора боксу. Зокрема, вболівальники можуть побачити й реакцію Олександра Усика на нокаут Ентоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик у вересні проведе дебютний поєдинок у суперважкій ваговій категорії. Вже на початку 2020 року українець зможе побоксувати з переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

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