Президент WBO закликав організувати бій Джошуа – Усик

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель закликав промоутера Ентоні Джошуа Едді Хірна зайнятися проведенням обов'язкового захисту титулу проти Олександра Усика.

На своїй сторінці в Twitter глава WBO захопився виступом британця в бою проти Кубрата Пулєва і нагадав Хірну про те, що той взяв на себе певні зобов'язання. Відзначається, що Джошуа вже давали дві відстрочки: спочатку для реваншу проти Енді Руїса-молодшого, а потім для захисту пояса IBF проти болгарина.

"Джошуа фантастично виглядав у бою проти Пулєва. Що стосується обов'язкового захисту титулу, то Хірн знає, що значить зобов'язання. Тепер все в його руках", – написав Валькарсель.

Пако Валькарсель зажадав провести бій Джошуа - Усика Twitter Пако Валькарсел

Це означає, що для проведення бою за титул абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі Джошуа повинен спочатку побитися з Усиком. Він може звільнити пояс заради зустрічі зі своїм співвітчизником або сподіватися на те, що Олександр погодиться ще почекати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні закликав WBO скасувати захист титулу проти Усика.