Президент WBO закликав організувати бій Джошуа – Усик

Михайло Морозов Бокс 12:30, 14.12.2020

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель закликав промоутера Ентоні Джошуа Едді Хірна зайнятися проведенням обов'язкового захисту титулу проти Олександра Усика.

На своїй сторінці в Twitter глава WBO захопився виступом британця в бою проти Кубрата Пулєва і нагадав Хірну про те, що той взяв на себе певні зобов'язання. Відзначається, що Джошуа вже давали дві відстрочки: спочатку для реваншу проти Енді Руїса-молодшого, а потім для захисту пояса IBF проти болгарина.

"Джошуа фантастично виглядав у бою проти Пулєва. Що стосується обов'язкового захисту титулу, то Хірн знає, що значить зобов'язання. Тепер все в його руках", – написав Валькарсель.

Пако Валькарсель зажадав провести бій Джошуа - Усика
Twitter Пако Валькарсел

Це означає, що для проведення бою за титул абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі Джошуа повинен спочатку побитися з Усиком. Він може звільнити пояс заради зустрічі зі своїм співвітчизником або сподіватися на те, що Олександр погодиться ще почекати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні закликав WBO скасувати захист титулу проти Усика.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Після блискучого виправдання Марківа італійці зняли на Донбасі фільм про нацгвардійця

Як в СРСР пили одеколон і скломий

Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ мінами – штаб ООС

Петро та Марина Порошенки взяли участь в урочистій Літургії в Андріївській церкві

В Україні добова кількість хворих на COVID-19 різко знизилася до 6,5 тис.