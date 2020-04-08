Президент WBC назвав головну проблему Усика

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман назвав габарити Олександра Усика його головною проблемою в поєдинках з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Олександр Усик Гордон

"Проблема Усика в його розмірах. Для хевівейту він недостатньо великий. Йому потрібно працювати над цим моментом. У поєдинку з Ф'юрі або Джошуа йому потрібно намагатися виїхати за рахунок техніки. Але немає сумнівів у тому, що він зможе з ними конкурувати", – сказав Сулейман у прямому ефірі Instagram luckypunchnet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маурісіо Сулейман надів кепку з українською символікою під час своєї традиційної ранкової пробіжки.

Напередодні відомий російський коментатор Григорій Стангріт поділився думками про перспективи українського боксера Олександра Усика в суперважкій вазі.

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