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8 квітня • оновлено в 22:07
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Президент WBC назвав головну проблему Усика

3.6т
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Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман назвав габарити Олександра Усика його головною проблемою в поєдинках з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Олександр Усик

Олександр Усик

Гордон

"Проблема Усика в його розмірах. Для хевівейту він недостатньо великий. Йому потрібно працювати над цим моментом. У поєдинку з Ф'юрі або Джошуа йому потрібно намагатися виїхати за рахунок техніки. Але немає сумнівів у тому, що він зможе з ними конкурувати", – сказав Сулейман у прямому ефірі Instagram luckypunchnet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маурісіо Сулейман надів кепку з українською символікою під час своєї традиційної ранкової пробіжки.

Напередодні відомий російський коментатор Григорій Стангріт поділився думками про перспективи українського боксера Олександра Усика в суперважкій вазі.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
согласен! у усика мозг слишком маленький! с таким нельзя с Джошуа драться!
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Президент WBC назвал главную проблему Усика - ІДІОТИЗМ НА ВСЮ ГОЛОВУ
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Спорт Бокс

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