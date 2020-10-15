Пресконференція Ломаченка та Лопеса: українець сказав, яким буде бій

У середу, 14 жовтня, відбулася фінальна пресконференція перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом.

Український боксер зазначив, що повністю сконцентрований на майбутньому поєдинку та на завоюванні всіх чотирьох чемпіонських поясів. Він додав, що для нього це протистояння буде схожим на шахову партію, і прокоментував відсутність фанатів через пандемію коронавірусу.

"Це великий бій для тих, хто розуміє бокс, для фанатів. Я ще ніколи не був поза рингом понад рік. Я не знаю, як на мені позначиться ця перерва, перевіримо в суботу. Я повністю сконцентрований на поєдинку. Усе, що нам потрібно, – це ринг, судді, телебачення і, звичайно ж, чотири пояси. Думаю, що для мене це буде нагадувати шаховий матч. Я так це бачу", – сказав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між Ломаченком і Лопесом, який відбудеться в суботу, 17 жовтня, не покажуть на українському ТБ. Стало відомо, скільки коштуватиме перегляд чемпіонського поєдинку між боксерами для українців.