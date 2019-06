"Повторює історію": Кличко відреагував на поразку Джошуа

Легендарний Володимир Кличко висловив упевненість у тому, що поразка від Енді Руїса зробить британця Ентоні Джошуа сильнішим і досвідченішим.

За словами нашого боксера, поразки є частиною життя, а крім того, вони впливають на характер.

"Чемпіони на особистому, корпоративному або урядовому рівні переживали поразки і, оговтавшись, ставали ще сильнішими! Ентоні Джошуа повторює історію. Поразки формують характер. Вітаю нового і першого мексиканського/американського чемпіона у суперважкій вазі Енді Руїса", – написав Володимир на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican / American, Heavyweight champion @ Andy_destroyer13