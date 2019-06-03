ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Повторює історію": Кличко відреагував на поразку Джошуа

1.9тЧитати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко висловив упевненість у тому, що поразка від Енді Руїса зробить британця Ентоні Джошуа сильнішим і досвідченішим.

За словами нашого боксера, поразки є частиною життя, а крім того, вони впливають на характер.

"Чемпіони на особистому, корпоративному або урядовому рівні переживали поразки і, оговтавшись, ставали ще сильнішими! Ентоні Джошуа повторює історію. Поразки формують характер. Вітаю нового і першого мексиканського/американського чемпіона у суперважкій вазі Енді Руїса", – написав Володимир на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Новини
Батько Джошуа накинувся на промоутера Усика після поразки сина — фотофакт

Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Нагадаємо, що Енді Руїс сенсаційно відібрав чотири чемпіонські пояси в Ентоні Джошуа, нокаутувавши того в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа, коментуючи поразку від мексиканського боксера, згадав Володимира Кличка.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодшийВолодимир Кличко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки