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6 жовтня • оновлено в 18:15
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Повний зал в Нью-Йорку освистав Головкіна після перемоги над Дерев'янченком - відеофакт

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Глядачі, які заповнили арену "Madison Square Garden", освистали казахстанського боксера Геннадія Головкіна під час його інтерв'ю після перемоги над українцем Сергієм Дерев'янченком.

"Спасибі опонентові, поважаю його команду, це був хороший бій, але я здатний на більше. Перші раунди я думав, що це буде легкий бій. Це поганий день для мене, і хороший для Сергія. Я втратив фокус після нокдауну в першому раунді. Цей бій гідний реваншу, я готовий до таких боїв", – сказав Головкін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок за вакантні титули Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і Міжнародної боксерської організації (IBO) пройшов в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden і завершився рішенням суддів 114:113, 115:112, 115:112 .

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Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
Місце
США Нью Йорк
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Весьмирсвами
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Lisitsin Vitalii, К чему твой высер,"капитан"?
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Муркин Шура
Муркин Шура
Lisitsin Vitalii, типа сам прокоментировал свой пост....), но зачем сразу себя клоуном обзывать?))))
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