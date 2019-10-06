Повний зал в Нью-Йорку освистав Головкіна після перемоги над Дерев'янченком - відеофакт

Глядачі, які заповнили арену "Madison Square Garden", освистали казахстанського боксера Геннадія Головкіна під час його інтерв'ю після перемоги над українцем Сергієм Дерев'янченком.

"Спасибі опонентові, поважаю його команду, це був хороший бій, але я здатний на більше. Перші раунди я думав, що це буде легкий бій. Це поганий день для мене, і хороший для Сергія. Я втратив фокус після нокдауну в першому раунді. Цей бій гідний реваншу, я готовий до таких боїв", – сказав Головкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок за вакантні титули Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і Міжнародної боксерської організації (IBO) пройшов в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden і завершився рішенням суддів 114:113, 115:112, 115:112 .

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