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"Повинні переконатися": Уайлдер відреагував на камбек Кличка

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Американський чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтей Уайлдер знову заявив, що готовий боксувати з легендарним Володимиром Кличком.

При цьому чутки про можливе повернення українця на ринг "Бронзовий бомбардувальник" назвав спекуляціями.

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Деонтей Уайлдер (зліва) в бою з Тайсоном Ф'юрі

Деонтей Уайлдер (зліва) в бою з Тайсоном Ф'юрі

"Якщо Кличко повернеться, чому б нам не провести бій? Чому б не взяти це? Він боєць... У ситуації з Кличком ми повинні переконатися, чи стане це реальністью. Якщо він повернеться і це серйозно, чому б не провести захоплюючий бій? зараз це просто спекуляція, це просто чутки", – цитує Уайлдера портал talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимиру Кличку зробили фантастичну фінансову пропозицію про повернення в бокс. Очікується, що українець проведе три поєдинки, два з яких – проти британців Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

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Особи
Деонтей УайлдерВолодимир Кличко
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