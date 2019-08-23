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"Повинен заплатити!" Такам різко висловився про бій з Усиком

1.9т Читати матеріал російською

Камерунський супертяж Карлос Такам все ще не виключає, що буде боксувати з українцем Олександром Усиком.

При цьому 38-річний боксер зажадав від команди нашого співвітчизника та його промоутера Едді Хірна поліпшення фінансових умов контракту на бій.

Карлос Такам

Карлос Такам

Instagram Карлоса Такама

"Я сподіваюся, що підписання контракту з Star Boxing допоможе мені повернутися в топ суперважкої ваги і стати чемпіоном світу. Питання про мій бій з Олександром Усиком слід задавати моєму промоутеру. Зараз можливо все. Якщо мені заплатять гідні гроші, цей поєдинок відбудеться. Хірн повинен мені заплатити! Якщо ні, то я повернуся на ринг14 вересня в Нью-Йорку", – сказав Такам в інтерв'ю AB Boxing News.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні стане росіянин Андрій Федосов.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Карлос Такам Олександр Усик
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