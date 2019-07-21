Повєткіна можуть випустити на разгореве у Ломаченка

Боксер Девід Аллен (17-5-2, 14 КО) просить влаштувати бій проти Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО) в андеркарті зустрічі Ломаченко – Кемпбелл.

Девід Аллен (праворуч)

"Аллен підійшов до мене і сказав: "Будь ласка, влаштуй мені бій проти Повєткіна в андеркарді поєдинку Ломаченко. Я легко його поб'ю". Я переживаю за нього, тому що у нього не такий склад розуму, як у інших боксерів. Це буде неймовірний бій. Я не знаю, що в ньому відбудеться, але Дейв знає. Ну а якщо він переможе Повєткіна, то потрібно буде влаштовувати йому бій за титул чемпіона світу ", – заявив промоутер Matchroom Boxing Едді Хирн.

Варто відзначити, що це прохання Девід Аллен озвучив до того, як поступився Девіду Прайсу (25-6, 20 КО). Після поразки бій Аллен - Повєткін виглядає малоймовірним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що 31 серпня Ломаченко в Лондоні битиметься з Кемпбеллом.

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