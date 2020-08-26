Повєткін висловився про бій з Усиком

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) відповів на питання про можливий поєдинок з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Російський Витязь вважає, що в цьому бою не дуже багато сенсу.

"Усик – дуже гарний хлопець. Але навіщо нам битися, у нього свій шлях, у мене свій. Якби ми були два боксери у світі, то побилися б, але в світі є дуже багато інших боксерів, так що поки ми з Усиком зустрічатися не плануємо", – сказав Повєткін в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Денис Лебедєв виступив проти проведення поєдинку Олександра Усика й Олександра Повєткіна.

Раніше польські ЗМІ повідомили про можливе проведення відбіркового бою Усик – Повєткін за лінією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Водночас у команді українця категорично відмовилися від такого варіанту.

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