Повєткін – Вайт 2: названо офіційну дату реваншу

Промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Гірн оголосив про те, що другий поєдинок між Олександром Повєткіним і Ділліаном Вайтом відбудеться 21 листопада 2020 року.

"Повторення або помста? Після всієї драми, яка оточувала перший бій, вони знову зустрінуться 21 листопада", – написав Гірн на своїй сторінці у Twitter.

Реванш Повєткіна і Вайта відбудеться 21 листопада 2020 року Twitter Едді Гірна

Нагадаємо, що росіянин здобув ефектну перемогу над британцем, нокаутувавши свого суперника в п'ятому раунді бою, і завоював титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond. Здолавши Ділліана, Повєткін став обов'язковим претендентом на титульний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вайт назвав дурною помилкою свою поразку в бою проти росіянина.