Повєткін – Уайт 2: названа офіційна дата реваншу

Промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про те, що другий поєдинок між Олександром Повєткіним і Ділліаном Уайтом відбудеться 21 листопада 2020 року.

"Повторення або помста? Після всієї драми, яка оточувала перший бій, вони знову зустрінуться 21 листопада", – написав Хирн на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що росіянин здобув ефектну перемогу над британцем, нокаутувавши свого суперника в п'ятому раунді бою, і завоював титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond. Здолавши Ділліана, Повєткін став обов'язковим претендентом на титульний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уайт назвав дурною помилкою свою поразку в бою проти росіянина.

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