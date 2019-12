Повєткін сенсаційно звів внічию програний бій

Росіянин Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) в андеркарті поєдинку між Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) провів бій з американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО) .

Зустріч пройшла в Ер-Ріяді і завершилася внічию. Гленн Фельдман (США) - 114:115, Юрій Копцев (Росія) - 115:113 і Стефано Кароза (Італія) - 114:114.

Повєткін - Хантер

Перший раунд вийшов шокуючим для Вiтязя. 31-річний уродженець Нью-Йорка з перших секунд пішов в атаку, і кількома потужними бічними пристойно потряс представника Росії. Повєткін був кілька разів близький до нокдауну, проте зміг витримати, а до кінця трихвилинки навіть кілька разів контратакував.

Hunter blitzes Povetkin in the 1st pic.twitter.com/5x40qekNCW - Tim - Boxeo Boxen бокс拳闘Boksing มวย Boks拳击(@ Hock1717) December 7, 2019

У другому раунді швидкий Хантер продовжував насідати, не даючи росіянина ні хвилини перепочинку. Отримавши ляпас, Саша позадкував, насилу втримавшись на ногах. Повєткін лише зрідка намагався викинути удари. За 10 секунд до кінця рідкісний правий боковий досяг підборіддя американця, змусивши того скривитися.

Both Hunter and Povetkin stunned in the 2nd pic.twitter.com/exOnOyizLf - Tim - Boxeo Boxen бокс拳闘Boksing มวย Boks拳击(@ Hock1717) December 7, 2019

У третій трихвилинки швидкості бою впали. Хантер зменшив оберти, віддавши центр рингу опонентові. Бій перейшов в позиційну площину, спортсмени набагато частіше стали сходитися в клінчах.

П'ятий раунд виявився повністю за російським боксером. Майкл пропустив лівий боковий у голову, і лише канати врятували його від падіння.

Should this have been scored a knockdown in the 5th? pic.twitter.com/SFfghXHUp3 - Tim - Boxeo Boxen бокс拳闘Boksing มวย Boks拳击(@ Hock1717) December 7, 2019

Екватор пройшов в рівній боротьбі, з перемінним успіхом обох боксерів і великою кількістю клінчів.

У фіналі бою більше проявляв активність Хантер, але такої рубки як на початку вже не було. Обидва боксери дуже важко дихали і все більше часу проводили в "обнімашках".

У 11-му раунді у Хантера відкрився другий подих і він майже забив Олександра, раз по раз потрапляючи по обличчю росіянина.

Huge shot by Hunter in the 11th! pic.twitter.com/3b5v92EkMh — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 7, 2019

Нагадаємо, що 40-річний росіянин, в минулому поєдинку побив брата Тайсона Ф'юрі Хьюи.

У квітні 2017 року Хантер зазнав поразки від українця Олександра Усика. В американському Меріленді наш співвітчизник переміг одноголосним рішенням суддів - 117:110, 117:110, 117:110.

