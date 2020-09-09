Повєткін розповів, як росіяни, які виїхали до США, "в сльозах" сумують за домiвкою
Російський боксер Олександр Повєткін порівняв рівень життя у США і Росії.
За словами титулованого спортсмена, всі росіяни, з якими він спілкувався в Америці, хочуть повернутися на батьківщину.
"Коли розповідають, мовляв: "Ось там так добре..." Та ви там не жили, ви не знаєте. Ось Америка ця... Ось дивишся – там люди на вулицях сплять, про що тут можна говорити? Або наших зустрічаєш, які там давно живуть, у них на очах мало не сльози: "Як там у Росії?". Видно, що вони сумують. Де народився – там і пригодився", – розповів 41-річний спортсмен в інтерв'ю YouTube-каналі Metametrica.
У коментарях вболівальники висміяли такий навмисний патріотизм Витязя.
"Хлопці, у мене березовий сік потік з очей від цих слів, а в вухах гурт Любе заграв", "Я так зрозумів, як заїжджаєш на Брайтон, там відразу йде дощ від того, як сильно плаче місцеве населення згадуючи СРСР", – відзначили юзери.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня російський важковаговик нокаутував британця Ділліана Уайта і завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а також престижний пояс WBC Diamond.