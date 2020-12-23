Повєткін розповів про перспективи Усика в супертяжах

Максим Іншаков Бокс 21:18, 23.12.2020 Оновлено: 21:19, 23.12.2020

"Тимчасовий" чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) вважає, що в українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) має все вийти в суперважкій вазі.

Російський Витязь провів прямий ефір в Instagram, де поспілкувався зі своїми пiдписниками, відповівши і на питання про кримчанина.

"Я думаю що Олександр себе ще покаже. У нього все вийде і все буде добре. Бій з Чісорою? По-перше, Дерек це непростий боксер, а по-друге, давайте робити знижку на те, що для Олександра це дебют в такiй ваговій категорії. Я думаю, що у Саші все буде нормально і все вийде. Не дарма він чемпіон в першій важкій вазі", – заявив Повєткін.

Раніше менеджер британського суперважковаговика Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сем Джонс заявив, що Усика чекає невдача в бою проти великих боксерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада Усик провів бій за титул офіційного претендента за звання чемпіона світу за версією WBO проти Дерека Чісори. Поєдинок завершився перемогою нашого співвітчизника.

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