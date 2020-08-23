Повєткін про перемогу над Вайтом: найкращий удар в моїй кар'єрі

Максим Іншаков Бокс 10:26, 23.08.2020 Оновлено: 10:27, 23.08.2020

Тимчасовий чемпіон WBC у важкій вазі Олександр Повєткін прокоментував перемогу над Ділліаном Вайтом.

Титульна зустріч в Брентвуді в "Бійцівському саду" завершилася нокаутом британського боксера.

"Не був упевнений, що так все закінчиться. Так, я побував в нокдауні, але я себе відчуваю добре. Відпрацьовував такі моменти на тренуваннях. Чи найкращий це удар в кар'єрі? Так, можливо, так і є. Мені дуже сподобалося тут битися. Тут розуміють бокс. Дякую Андрію Рябінському і Едді Хiрну Що відповім хейтерам? Нічого. Хочу просто ще трохи побоксувати", – розповів Повєткін в ефірі трансляції відразу після бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Повєткін – Вйт за титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond завершився в 5-му раунді.

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