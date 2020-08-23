Російський боксер Олександр Повєткін (36-2-1, 24 КО) здобув ефектну перемогу над британцем ямайського походження Ділліаном Уайтом (27-2, 18 КО) і завоював титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond .

Зустріч в Брентвуді (графство Ессекс, Великобританія) завершилася в 5-м Рауні.

Поєдинок розпочався в неспішному темпі зі своєрідною розвідки. Повєткін зайняв центр рингу, працюючи двійками. Уайт намагався дістати голову росіянина джебами і досить багато з них цілі досягли.

Уайт дуже довго бив з передньої руки і Повєткін ніяк не міг відчути цей момент.

Від позиційної боротьби боксери перейшли до серйозним ударом. З них пристойну кількість прилітало по корпусу і в голову Російському Витязю, і на старті 4-го раунду Повєткін потрапив в нокдаун.

Уайт дуже низько і ефективно ухилявся від атак опонента. За 12 секунд до гонгу Саша пропустив важкий аппперкот і знову опинився на канвасі. Уайт не став форсувати події, дозволивши росіянину піти на перерву.

5-я трихвилинці завершилася сенсаційно. Уже на старті британський боксер отримав убивчий лівий знизу, опинившись без почуттів на канвасi.

Останній бій Повєткін провів в грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії. Поєдинок завершився нічийним результатом.

Нагадаємо, Ділліан Уайт в липні минулого року здолав Оскара Ріваса (26-1) і завоював титул тимчасового чемпіона WBC.

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