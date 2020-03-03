Російський боксер Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) проведе наступний бій проти британця Ділліана Уайта (27-1, 18 КО) 2 травня в Манчестері.

Як повідомив промоутер Едді Хірн, на кону стоятиме титул тимчасового чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Maximum violence !!! @DillianWhyte will defend his @wbcboxing interim World heavyweight title against Alexander Povetkin May 2 @manchesterarena - huge card coming with more announcements this week 👀 @skysportsboxing @dazn_usa 🇬🇧 pic.twitter.com/unIQjCZOU4 - Eddie Hearn (@EddieHearn) March 3, 2020

Останній бій Повєткін провів у грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії, поєдинок завершився нічийним результатом.

Нагадаємо, Ділліан Уайт провалив тест на допінг напередодні виграного ним бою з Оскаром Рівасом 20 липня минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британському суперважковагу загрожувало усунення від боксу терміном до 4 років.

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