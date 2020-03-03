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3 березня • оновлено в 22:00
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Повєткін отримав суперника, дату і місце бою

1.9т
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Російський боксер Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) проведе наступний бій проти британця Ділліана Уайта (27-1, 18 КО) 2 травня в Манчестері.

Як повідомив промоутер Едді Хірн, на кону стоятиме титул тимчасового чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Останній бій Повєткін провів у грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії, поєдинок завершився нічийним результатом.

Нагадаємо, Ділліан Уайт провалив тест на допінг напередодні виграного ним бою з Оскаром Рівасом 20 липня минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британському суперважковагу загрожувало усунення від боксу терміном до 4 років.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Ділліан Уайт Олександр Повєткін
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Напенсию пусть валит!
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