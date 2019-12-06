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7 грудня • оновлено в 00:28
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Повєткін – Хантер: дивитися онлайн відбірковий бій

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Російський супертяж Олександр Повєткін (35-2, 24КО) у суботу, 7 грудня, проведе 38-й бій на професійному ринзі.

40-річний Російський Витязь битиметься з американцем Майклом Хантером (18-1, 12КО). Поєдинок пройде в андеркарті бою Джошуа – Руїс 2. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Хантер – Повєткін. Орієнтовний початок – о 21:30 за київським і о 22:30 за московським часом.

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Гантер – Повєткін: названо фаворита бою

Боксери битимуться за право стати офіційним претендентом на чемпіонський титул за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії.

Бокс. Суперважка вага

Дірія, стадіон "Арена Дірія"

Майкл Хантер (18-1, 12КО, США) – Олександр Повєткін (35-2, 24КО, Росія)

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ДОБУ ДО БОЮ. Привіт всім любителям боксу. 7 грудня на нас чекає неймовірний вечір боксу в Саудівській Аравії, де в реванші зійдуться британець Ентоні Джошуа та мексиканець Енді Руїс. У со-головній події вечора виступлять росіянин Олександр Повєткін і американець Майкл Хантер.

Повєткін – Хантер

Повєткін – Хантер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик вибив Олександра Повєткіна з топ-5 рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особа
Олександр Повєткін
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