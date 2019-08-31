Повєткін - Ф'юрі: онлайн відеотрансляція

Знаменитий російський суперважкоатлет Олександр Повєткін (34-2, 24 КО) в суботу, 31 серпня, буде битися з британцем Хьюи Ф'юрі за пояс WBA International.

Поєдинок Російського Витязя проти двоюрідного брата одіозного Тайсона Ф'юрі відбудеться в Лондоні на O2 Arena. Поєдинок пройде в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Повєткін – Ф'юрі.

Побачити перший за рік бій Повєткіна можна буде завдяки онлайн відеотрансляції в цій новині. Орієнтовний початок – о 22:30 за київським часом.

Відзначимо, що Повєткін програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в сьомому раунді в своєму останньому бою, який відбувся у вересні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери опублікували прогноз на бій Повєткін – Ф'юрі.

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