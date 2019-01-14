Повернення в ринг? Володимир Кличко дав однозначну відповідь

Легендарний український боксер Володимир Кличко (64-5, 53 КО), який виступав у суперважкій ваговій категорії, категорично спростував інформацію про можливе повернення в ринг.
Володимир Кличко (в центрі)
"Володимир Кличко сказав, що чутки про його можливий поєдинок із Ділліаном Уайтом цієї весни не відповідають правді. У листуванні зі мною Кличко назвав балаканину Уайта "фейковими новинами", – написав у Twitter авторитетний журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс.
Wladimir Klitschko tells @SInow that there is no truth to the rumors that he could end his nearly two-year retirement to face Dillian Whyte this spring. In a text message, Klitschko calls Whyte chatter "fake news."- Chris Mannix (@SIChrisMannix) 14 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що легендарний українець збирається повернутися у великий спорт.
У Кличка збираються організувати бій проти Ділліана Уайта. Американець впевнений у своїй перемозі над нашим боксером.
Відомий промоутер може організувати повернення Кличка на "Уемблі". При цьому в вечорі боксу братиме участь ще один український чемпіон Олександр Усик.
Опитування на тему повернення Володимира у великий бокс дало несподіваний результат.
Останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа.
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