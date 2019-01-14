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Повернення в ринг? Володимир Кличко дав однозначну відповідь

10.9тЧитати матеріал російською

Легендарний український боксер Володимир Кличко (64-5, 53 КО), який виступав у суперважкій ваговій категорії, категорично спростував інформацію про можливе повернення в ринг.

Володимир Кличко (в центрі)

Володимир Кличко (в центрі)

"Володимир Кличко сказав, що чутки про його можливий поєдинок із Ділліаном Уайтом цієї весни не відповідають правді. У листуванні зі мною Кличко назвав балаканину Уайта "фейковими новинами", – написав у Twitter авторитетний журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Володимир Кличко
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Murdock Linda
Murdock Linda
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