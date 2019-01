Повернення в ринг? Володимир Кличко дав однозначну відповідь

Легендарний український боксер Володимир Кличко (64-5, 53 КО), який виступав у суперважкій ваговій категорії, категорично спростував інформацію про можливе повернення в ринг.

"Володимир Кличко сказав, що чутки про його можливий поєдинок із Ділліаном Уайтом цієї весни не відповідають правді. У листуванні зі мною Кличко назвав балаканину Уайта "фейковими новинами", – написав у Twitter авторитетний журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс.

Wladimir Klitschko tells @SInow that there is no truth to the rumors that he could end his nearly two-year retirement to face Dillian Whyte this spring. In a text message, Klitschko calls Whyte chatter "fake news."