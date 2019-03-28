Повернення Кличка: промоутер розкрив правду

Відомий промоутер Том Леффлер, із яким раніше працював Володимир Кличко, підтвердив, що в українського боксера дійсно є вигідна пропозиція щодо повернення у великий спорт.

"Багато хто хоче знову бачити його на рингу. DAZN пропонує йому багато грошей, щоб організувати його повернення. Він є брендом, тому фанати чекають на це. Я теж хотів би, щоб він повернувся. Хотів би побачити його бій з Деонтеєм Уайлдером", — сказав Леффлер в інтерв'ю boxingscene.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кличко отримав від DAZN фантастичну пропозицію щодо свого повернення в ринг. Попередньо планувалися, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

Позаминулого тижня Володимир Кличко відновив тренування.

Першим суперником українця називали Ділліана Уайта. Букмекери навіть почали приймати ставки на цей бій, а пізніше з'явився постер до майбутнього поєдинку.

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