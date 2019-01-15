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Кличко повертається? З'явилася офіційна заява Володимира

1.8тЧитати матеріал російською

Легендарний боксер Володимир Кличко дав перший офіційний коментар про відновлення професійної кар'єри.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що екс-чемпіон світу проведе поєдинок проти британця Ділліана Уайта на "Уемблі" в квітні нинішнього року.

"Я все ще готовий до викликів у житті, і я дійсно відчуваю, що я все ще багато чого можу. Нещодавно багато хто з вас зв'язувався зі мною, бажаючи побачити, як я повертаюся на ринг у квітні нинішнього року, і я вдячний вам за це. Проте, я повинен назвати всі ці спекуляції раннім першоквітневим жартом", - написав Кличко на своїй сторінці в Twitter.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

klitschko-brothers.com

Свій останній бій у кар'єрі українець провів 29 квітня 2017 року на "Уемблі". Кличко поступився непереможеному британцеві Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Кличко
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Chesser Melanie
Chesser Melanie
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