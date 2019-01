Кличко повертається? З'явилася офіційна заява Володимира

Легендарний боксер Володимир Кличко дав перший офіційний коментар про відновлення професійної кар'єри.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що екс-чемпіон світу проведе поєдинок проти британця Ділліана Уайта на "Уемблі" в квітні нинішнього року.

"Я все ще готовий до викликів у житті, і я дійсно відчуваю, що я все ще багато чого можу. Нещодавно багато хто з вас зв'язувався зі мною, бажаючи побачити, як я повертаюся на ринг у квітні нинішнього року, і я вдячний вам за це. Проте, я повинен назвати всі ці спекуляції раннім першоквітневим жартом", - написав Кличко на своїй сторінці в Twitter.

I'm all about challenges in life and I do really feel that I "still got it" 💪. Recently many of you contacted me willing to see me making a comeback to the ring this April and I'm thankful to y'all for that. However, I need to call such speculation an early April fool's day joke