МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Повернення Кличка? Букмекери почали приймати ставки на бій українця

1.4тЧитати матеріал російською

Легендарний українець Володимир Кличко матиме рівні шанси на перемогу в поєдинку проти британця Ділліана Уайта в тому разі, якщо все ж таки вирішить повернутися у ринг.

Після чуток про відновлення Кличком-молодшим кар'єри букмекери відразу почали приймати ставки на бій нашого співвітчизника. Так перемога Володимира в поєдинку проти Уайта оцінюється коефіцієнтом 1,91. Поставити на британця можна з аналогічним котируванням. А показники на нічию досягають рівня 21,00.

Новини
''Вирублю'': британський суперваж відреагував на повернення Кличка

Повернення Кличка? Букмекери почали приймати ставки на бій українця

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Авторитетний британський журналіст Стів Банс розповів про те, що Володимир Кличко планує відновити кар'єру в цьому році після своєї дворічної відсутності.

  • За даними представника ЗМІ, йдеться про бій українського суперважа з Ділліаном Уайтом, який нібито може відбутися вже у квітні на лондонському стадіоні "Уемблі".

  • Водночас сам Володимир у розмові з іншим журналістом спростував чутки про такий розвиток подій.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир КличкоДілліан Уайт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги