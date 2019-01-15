Повернення Кличка? Букмекери почали приймати ставки на бій українця

Легендарний українець Володимир Кличко матиме рівні шанси на перемогу в поєдинку проти британця Ділліана Уайта в тому разі, якщо все ж таки вирішить повернутися у ринг.

Після чуток про відновлення Кличком-молодшим кар'єри букмекери відразу почали приймати ставки на бій нашого співвітчизника. Так перемога Володимира в поєдинку проти Уайта оцінюється коефіцієнтом 1,91. Поставити на британця можна з аналогічним котируванням. А показники на нічию досягають рівня 21,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Авторитетний британський журналіст Стів Банс розповів про те, що Володимир Кличко планує відновити кар'єру в цьому році після своєї дворічної відсутності.

За даними представника ЗМІ, йдеться про бій українського суперважа з Ділліаном Уайтом, який нібито може відбутися вже у квітні на лондонському стадіоні "Уемблі".

Водночас сам Володимир у розмові з іншим журналістом спростував чутки про такий розвиток подій.

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