"Потрібно вміти": Гвоздик оцінив бій Ломаченка

Українець Олександр Гвоздик прийшов у захват від перемоги свого співвітчизника Василя Ломаченка над британцем Ентоні Кроллою.

На думку чемпіона напівважкої ваги, Василь провів ідеальний поєдинок.

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Василь Ломаченко

"Мені дуже сподобався бій. Ідеально пророблена робота, я б поставив п'ять із плюсом. Справа в тому, що там супротивник, дійсно, не був рівня Васі, але з такими суперниками боксувати так, як це зробив Вася – потрібно вміти. Він не пропустив жодного удару, просто змучив британця, а потім нокаутував. Все виконав, дав видовище, не пропустив ударів, незважаючи на те, що іноді з такими суперниками багато гарних боксерів припускаються помилок. Вася все зробив чисто і красиво", – заявив Гвоздик в інтерв'ю "Сегодня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко переміг Ентоні Кроллу нокаутом у четвертому раунді.

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