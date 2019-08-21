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"Потрібна перестрілка": названа головна загроза для Ломаченка в бою з Кемпбеллом

1.2т Читати матеріал російською

Напередодні суперпоєдинку Ломаченко — Кемпбелл, який відбудеться 31 серпня в Лондоні, відомі британські боксери Девід Хей, Карл Фроч і Пол Маліньяджі дали свій прогноз на цей бій.

Зокрема, ексчемпіон світу у важкій вазі Девід Хей дав декілька порад своєму співвітчизнику Люку Кемпбеллу, які, на його погляд, допоможуть тому перемогти українця.

"Потрібна перестрілка": названа головна загроза для Ломаченка в бою з Кемпбеллом

matchroomboxing.com

"Якщо і є стиль, який допоможе в бою з Ломаченком, то він не традиційний. Тому що сам Ломаченко боксує нетрадиційно. Він постійно знаходить спосіб бути незручним для суперника. Якщо Кемпбелл не намагатиметься нокаутувати Василя, то зможе брати раунди: він довгорукий лівша з потужним ударом. Моя порада: потрібно пробувати контратакувати", — зазначив Девід Хей, якого цитує Sky Sports.

Зі свого боку Карл Фроч звернув увагу на схожість Василя Ломаченка з Роєм Джонсом-молодшим.

"Рой міг виграти бій за рахунок одного удару, джеба і руху. Ломаченко вміє те саме. У Люка перевага в габаритах, природній силі. Він повинен все це використовувати. Шукати моменти, щоб контратакувати, і працювати. Для Кемпбелла це реально складний бій. Ми вже бачили, як він пропускає, і як його приголомшують", — сказав Фроч.

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У Кемпбелла розповіли, за рахунок чого переможуть Ломаченка

Своїми міркуваннями про титульну зустріч поділився Пол Малін’яджі.

"Кемпбелл — швидкий, вишколений боєць. Це зовсім не означає, що він переможе. Але у нього є база, щоб зробити для Ломаченка непростий бій. Він може психологічно потривожити Василя. У нудному бою Ломаченка не подолаєш. Потрібно бити його в "перестрілці", — вважає Малін’яджі.

Нагадаємо, що раніше знаменитий британський ексчемпіон світу Тоні Белью назвав Ломаченка "безсумнівно найкращим у світі незалежно від вагової категорії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Ломаченко — Кемпбелл відбудеться 31 серпня в Лондоні на O2 Arena. За відомостями організаторів, всі квитки на поєдинок вже розкуплені.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл Девід Хей
Місце
Великобританія
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Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Ми таких Люків бачили і пробували "НА ЗУБ" !!!!
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