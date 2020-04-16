Потрібна була операція: Вайлдер отримав серйозну травму в бою з Ф'юрі

Американський боксер Деонтей Вайлдер серйозно травмував лівий біцепс у другому бою проти Тайсона Ф'юрі, через що йому довелося лягти на операційний стіл.

"Відновлення минає добре. Зараз я проходжу терапію. Я отримав травму біцепса якоїсь миті минулого бою. Але все буде добре. Я повністю сфокусований на тому, щоб скоріше повернутися до тренувань. Сподіваюся, що до кінця року коронавірус остаточно відступить, і ми зможемо почати підготовку до третього поєдинку", – цитує слова Вайлдера видання Boxing Scene.

Вайлдер отримав травму в другому поєдинку з Ф'юрі

Він зазначив, що вже не може дочекатися моменту, коли зможе знову приступити до тренувань. На відновлення його біцепса знадобиться ще щонайменше місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу планувалося, що третій бій між Вайлдером і Ф'юрі відбудеться влітку, проте через пандемію коронавірусу він був перенесений на іншу дату.