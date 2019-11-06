Потрібен Ломаченко: назвали умову для бою Хабіб – Мейвезер

Батько і тренер чемпіона UFC Хабіба – Абдулманап Нурмагомедов – прокоментував бажання легендарного американського боксера Флойда Мейвезера провести бій з росіянином за правилами боксу.

Хабіб Нурмагомедов

"Флойд, поважаю бажання провести бій з Хабібом. У нас зараз найвідповідальніший момент, коли нам треба буде провести найкращий бій в історії UFC. 12 проти 12 з серії перемог і вболівальники чекають цього бою. Ми готувалися до цього бою в загальній складності понад рік. П'ять місяців – і бій повинен відбутися. Вперше нам потрібно буде виступити у боксі і нам потрібен буде табір Ломаченка-старшого на півроку. Чому б ні", – заявив Нурмагомедов-старший у себе в Instagram.

Нагадаємо, Флойд запропонував Хабібу побитися за правилами боксу і висловив готовність зайнятися організацією поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський боєць змішаного стилю Нейт Діас розповів про конфлікт з росіянином Хабібом Нурмагомедовим, шо стався в 2015 роц.

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